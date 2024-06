Reprodução Jogo do Tigrinho: saiba como influenciadores manipulam vítimas na internet





Uma investigação da Delegacia de Estelionatos de Maceió (AL) mostrou como influenciadores manipulam e fisgam vítimas através da internet para o 'Jogo do Tigrinho'.

Enquanto prometem valores altos, os influenciadores servem como referência para atrair novos jogadores. Em seus vídeos, eles costumam faturar alto, mas tudo não passa de uma farsa.

A Delegacia de Estelionatos de Maceió teve acesso a uma conta demo da plataforma. Nela, os influenciadores conseguem mostrar de maneira fraudulenta a falsa facilidade em ganhar dinheiro com as apostas.

"Eles influenciaram muitas pessoas com essa informação falsa, sem informar que se tratava de uma conta só de demonstração", afirma Eduardo Mero, delegado-geral adjunto da Polícia Civil de Alagoas ao programa Fantástico, da TV Globo.

A polícia encontrou tratativas entre influenciadores e a plataforma. Ambas as partes têm ciência de que tudo não passa de uma fraude para atrair novos jogadores.

A influenciadora Paulinha Ferreira, por exemplo, ostentava carros importados e afirmava que tudo o que conquistava no dia a dia era fruto do 'Jogo do Tigrinho'.

O delegado de estelionatos de Alagoas acredita que Paulinha faz parte de uma organização criminosa ao lado de outros 11 influenciadores e agentes, e que um deles seria Ygor Ferreira, marido dela.

Os advogados dos influenciadores negam a comprovação de prática criminosa, e que os "eventuais problemas" enfrentados por jogadores nas plataformas não devem ser de responsabilidade dos influenciadores.

O jogo do tigrinho é ilegal?

Sim, o jogo Fortune Tiger, da PG Soft, é considerado um jogo de azar e portanto é ilegal no Brasil. Primeiro, é necessário entender como ele funciona: o jogador faz uma aposta e tem que formar uma linha horizontal ou diagonal com três imagens idênticas, como uma máquina de caça-níqueis. Ao conseguir a sequência de imagens, a pessoa ganha um bônus financeiro, mas existem relatos de usuários que não conseguiram sacar a compensação.

A dinâmica transforma o Fortune Tiger num jogo que depende exclusivamente da sorte e, por isso, pode ser considerado ilegal de acordo com a Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei nº 3.688/1941).