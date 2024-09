Redação GPS Desfile da Independência 2024: EBC transmite celebração ao vivo neste 7 de Setembro

O desfile de 7 de Setembro em Brasília começou neste sábado (7) com a passagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em carro aberto. O tema deste ano é “Democracia e Independência – É o Brasil no rumo certo”. (Veja abaixo ao vivo)

Lula foi recebido pelos chefes das Forças Armadas para autorizar o início da celebração na Esplanada dos Ministérios. A expectativa é que 30 mil pessoas acompanhem o evento.

A primeira-dama Rosângel Lula da Silva, a Janja, não foi ao desfile do Sete de Setembro para participar de evento de educação no Catar. Janja foi convidada pela xeica do Catar, Mozha bin Nasser al-Missned, para a 5ª Celebração do Dia Internacional para Proteger a Educação de Ataques.

A celebração do Dia da Independência destaca três temas principais: vacinação, o programa Mais Médicos e a presidência do Brasil no G20. Também está prevista uma homenagem ao povo gaúcho, afetado por enchentes recentes.

A cerimônia incluirá a apresentação das Forças Armadas e veículos de defesa nacional, com destaque para a Esquadrilha da Fumaça, que se apresentará às 10h30.

Assista ao vivo

