Reprodução Sino, ex-surfista

O surfista Rodrigo Tavares Agneli, conhecido como Rodrigo Sino, foi preso em Santos (SP) após a polícia encontrar uma plantação de maconha em sua casa. A Polícia Civil encontrou 168 pés de cannabis no imóvel.



A Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) descobriu a plantação na Rua Galeão Coutinho, no bairro Embaré, depois de perceber o forte odor da erva. Além das plantas, foram apreendidas sementes e insumos para cultivo.

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias!

O delegado Fabiano Barbeiro afirmou que a droga é de alta qualidade e utilizada para o tráfico ilegal. Rodrigo Sino foi preso em flagrante na última quinta-feira (5).

“É uma droga especial, potencializada, mais forte, utilizada para o comércio ilegal de drogas”, afirmou Barbeiro, em vídeo divulgado pela Polícia Civil.



Rodrigo Sino, um surfista de destaque, participou de muitos campeonatos e ganhou o apelido de 'Sininho' por causa de sua aparência. Ele começou a surfar aos 8 anos e competiu internacionalmente a partir dos 13. Aos 21, decidiu se afastar das competições após perder a chance de participar do mundial.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.