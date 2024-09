Reprodução Investigador encarregado do CENIPA deu detalhes sobre o avião da Voepass que caiu em Vinhedo (SP)

Os pilotos do avião da Voepass que caiu em Vinhedo (SP) no início do mês passado mencionaram um problema no sistema antigelo da aeronave logo no início do voo. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (6) pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), vinculado à Força Aérea Brasileira (FAB).

Essa suposta falha, porém, ainda será apurada durante a investigação.

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias!

Hoje, o Cenipa divulgou um relatório preliminar com as razões que levaram à queda do avião , que deixou 62 mortos no dia 9 de agosto.

“O que temos até o momento é que houve uma fala extraída por meio do cockpit que um dos tripulantes indicava que havia uma falha no sistema de De-Icing [antigelo0. Isso, todavia, não foi confirmado do sistema de dados (FDR)", disse o Brigadeiro do Ar Marcelo Moreno, chefe da Seção de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos.

Conforme o relatório, o copiloto ainda teria mencionado a presença de "bastante gelo" na aeronave aproximadamente um minuto antes de o avião começar a cair. O detector eletrônico de gelo emitiu um sinal de alerta no avião cerca de 16 minutos após a decolagem. Com isso, os pilotos acionaram o sistema antigelo.

De acordo com o que foi relatado, um alarme foi escutado na cabine e os tripulantes conversaram sobre a ocorrência de uma falha no sistema.

Ainda segundo o relatório, o sistema antigelo foi ligado três vezes pelo piloto durante o voo.

De acordo com a FAB, os detalhes desse documento inicial foram apresentados primeiro aos familiares das vítimas.

O avião, conforme o Cenipa , estava certificado para voo em condições de gelo e os pilotos tinham habilitação para essa condição. As informações meteorológicas disponíveis para o voo indicavam uma previsão de gelo severo na rota.

Uma das "packs" do avião — que são responsáveis por fazer a pressurização, climatização e regulagem do ar — não estava em funcionamento. Isso, porém, não impede o voo, de acordo com o Cenipa, desde que os procedimentos sejam respeitados, como aconteceu no caso Voepass .

Os agentes do Cenipa agora analisam todos os dados e áudios das caixas-pretas que foram coletados, além de componentes, equipamentos, sistemas, infraestrutura, entre outros.

O acidente

O avião com 58 passageiros e quatro tripulantes saiu de Cascavel (PR) e tinha como destino Guarulhos (SP). Ele decolou às 11h50 e deveria ter pousado às 13h45, conforme o FlightAware. A aeronave, no entanto, caiu pouco mais de 20 minutos antes de pousar.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.