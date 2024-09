Reprodução/redes sociais Casal de amigos reage a assalto e bandidos são esfaqueados

Um casal de amigos reagiu a uma tentativa de assalto e esfaqueou dois bandidos na noite desta quinta-feira (5), em Ceilândia, no Distrito Federal . Testemunhas que estavam em um prédio nos arredores registraram o momento.

No vídeo , é possível ver as vítimas (um homem de 23 anos e uma mulher de 28) lutando com os assaltantes em um lote vazio. Um dos criminosos é contido e agredido pela dupla, mas consegue fugir. Em seguida, o homem tenta conter o outro assaltante, que brigava com a amiga. Ele toma a faca da mão do criminoso e reage com vários golpes.

Assista ao vídeo

O segundo assaltante conseguiu fugir quando um homem, que se identificou como policial, se aproximou com uma arma na mão e pediu para que as vítimas do assalto deitassem no chão.

Durante a briga, os pertences roubados pelos bandidos ficaram para trás.

Após prestarem depoimento na delegacia, as vítimas passaram pelo exame de corpo de delito e foram liberadas.

Não há informações sobre o estado de saúde dos assaltantes e nem se eles foram presos.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .