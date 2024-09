Reprodução: Flipar A seca histórica que atinge o Brasil está causando problemas em diversas partes do país. Setembro - último mês do inverno - começou com uma onda de calor forte que, além de elevar as temperaturas, reduziu bastante a umidade.

Setembro começou com um alerta significativo de uma nova onda de calor e baixa umidade, que deve fazer deste mês um dos mais quentes da história. O Climatempo prevê pouca chuva em grande parte do Brasil até o fim da semana que vem, e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja de perigo para o calor nesta sexta-feira (6).



Na região metropolitana de São Paulo, por outro lado, deve haver chuva, o que não ocorre há praticamente um mês. Isso porque haverá uma rápida passagem de frente fria que resultará em precipitações nesta sexta-feira (6)

A temperatura alta também dá uma trégua e não deve passar dos 23°C nesta sexta, de acordo com o órgão federal ligado do Ministério da Agricultura e Pecuária. A mínima prevista é de 13°C.

No sábado (7), ainda com muitas nuvens, os termômetros devem oscilar entre 15°C e 28°C. No domingo (8), a máxima já passa para 30°C e dispara na segunda-feira (9) para até 33°C na capital paulista.

Calor continua

O alerta de onda de calor e baixa umidade afeta estados das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. As temperaturas podem ficar até 5ºC acima da média por até cinco dias. No Sul, a previsão é de declínio de temperatura, com mínimas de 7°C a 16°C nas capitais.



O Portal iG está no BlueSky, s iga para acompanhar as notícias!

Além disso, o Sul enfrentará geadas nesta sexta-feira (6), especialmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, com mínimas entre 3°C e 0°C. Em partes de São Paulo e Rio de Janeiro, há aviso de vendaval com ventos de até 60 km/h.

As máximas para esta sexta-feira serão:



- São Paulo: 23°C

- Minas Gerais: 32°C

- Amazonas: 37°C

- Rondônia: 38°C

- Mato Grosso: 41°C

- Goiás: 34°C

- Pará: 37°C

- Rio de Janeiro: 25°C

Os meteorologistas do MetSul indicam que setembro será um período prolongado de calor excessivo, com temperaturas atingindo de 40°C a 45°C em várias regiões. A massa de ar quente deve afetar especialmente o Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, e partes do Centro-Oeste e Nordeste.



De acordo com os especialistas do Climatempo, “ondas de calor nesta época do ano e no mês de setembro já são super comuns em grande parte do Brasil", porém "nos últimos anos elas têm ficado cada vez mais intensas, mais precoces e mais longas também”.



A previsão é de que o calor persista até meados da segunda quinzena de setembro, com uma possível frente fria a partir do dia 19. No entanto, a previsão de chuvas é limitada, prevista somente para o final de setembro e início de outubro.

Seca

A seca é comparável ao Saara, com mais de mil cidades brasileiras registrando umidade abaixo de 12%, níveis que apresentam "grande perigo" para a saúde e aumentam o risco de incêndios. A situação é particularmente crítica em Brasília, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, e Goiás, onde a umidade caiu para até 7%.



“A umidade do ar ainda pode atingir valores em emergência - abaixo dos 12% em muitas cidades do sul de Mato Grosso, interior de São Paulo, Triângulo de Minas, Centro-Norte, nordeste de Mato Grosso do Sul e sul de Goiás”, alerta o Climatempo.



Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.