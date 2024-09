Reprodução/RPC Polícia negociou com suspeito por mais de três horas em Pinhais (PR)

Na tarde desta quarta-feira (4) um idoso de 94 anos e sua filha, de 49 anos, foram mantidos reféns por um suspeito em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).



De acordo com a Polícia Militar (PM), a situação começou quando dois homens fugiram de uma abordagem policial e chegaram a disparar contra uma equipe da PM. Enquanto um dos suspeitos foi capturado, o outro conseguiu escapar e acabou rendendo a filha da vítima na rua, sob ameaça de arma. Ele a levou para dentro da residência onde estava o idoso.



Após um período de três horas, o suspeito se entregou às autoridades. A entrega ocorreu após a chegada de uma advogada que ajudou nas negociações. O homem liberou pai e filha e foi preso pelas autoridades. O secretário estadual de Segurança Pública, Hudson Teixeira, informou que o suspeito deveria estar utilizando uma tornozeleira eletrônica, mas havia rompido o dispositivo.

O idoso foi levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para ser examinado, embora não haja informações sobre ferimentos graves.



O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Pinhais e enfrentará acusações de tentativa de homicídio contra os policiais, cárcere privado e ameaça. As autoridades continuam a investigar o caso e as circunstâncias que levaram à situação de reféns.



