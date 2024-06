Reprodução Influenciador é acusado de ridicularizar filha com paralisia cerebral

O influenciador Igor Viana , suspeito de desviar doações para a filha com paralisia cerebral , chamou seus seguidores de "trouxas". Em áudio obtido pela Polícia Civil de Goiás (PCGO) , o pai da menina de 2 anos admite não ter usado todo o dinheiro recebido dos doadores com a garota.

"Eu não considero que eu desviei o dinheiro, até porque as pessoas enviavam o dinheiro para minha conta, minha filha não tem Pix. Se eles foram trouxas, a culpa não é minha. Eu não sou obrigado a usar o dinheiro que eles mandam especificamente com a minha filha. Eu também tenho necessidades a serem supridas, sou um ser humano", disse Igor Viana, em áudio obtido pelo UOL .

No mesmo diálogo, o influencer também chama sua filha de chata e cogita deixar a menina em um orfanato. "Minha filha tem paralisia cerebral, mas ela é super chata. Não imaginava que uma criança que tem 10% do cérebro funcionando fosse tão chata e pudesse me dar tanto problema'', comentou o homem de 24 anos.

Já em outra conversa no WhatsApp, também obtida pela Polícia Civil de Goiás, Igor diz que vai sair de Goiás com o dinheiro rumo ao Norte do Brasil. ''E eu vou usar toda a grana para comer prostitutas no nortão'', escreveu o influenciador, ressaltando estar "de brincadeira".

Morador de Anápolis, Goiás, Igor ganhou fama através do TikTok, onde compartilha a rotina de cuidados com a criança. Nos últimos tempos, no entanto, o influenciador vem chamando atenção pelo comportamento desrespeitoso em relação à filha.

Aline Lopes, delegada da PCGO responsável pelo caso, disse ao g1 que o influenciador tem uma lista vasta de comportamentos degradantes em relação à filha, como, por exemplo, chamá-la de "inútil" após sugerir que ela fosse ao mercado sozinha.

"Você não está fazendo uma brincadeira, você está expondo e causando constrangimento, não só a ela, mas a todas as crianças com deficiência, além da fala problemática no final. Tem outras postagens em que ele inferioriza a menina, causando constrangimento a ela pela condição de pessoa com deficiência", avalia a delegada.

Após a repercussão do caso, o Conselho Tutelar retirou de Igor os cuidados da filha - a criança foi levada para a casa da avó paterna. Durante o período de investigações, o influenciador está proibido de manter contato com a menina.

Mãe também é investigada

A delegada Aline Lopes afirmou que a mãe da menina de 2 anos, Ana Vitória Alves, também teria usado o dinheiro recebido dos seguidores para fazer procedimentos estéticos.

"Há informação de que a mãe teria feito cirurgia plástica com esse dinheiro", disse, em entrevista ao UOL .

Igor e a mãe da menina serão intimados a depor para prestar esclarecimentos sobre as denúncias feitas contra eles. Ambos são suspeitos de constrangimento de menor, estelionato, discriminação à pessoa com deficiência e apropriação de bens proventos de pessoa com deficiência.

