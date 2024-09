Reprodução Imagem mostra o momento em que suspeito dá a primeira paulada na vítima em Santos, SP

Um homem de 32 anos foi morto a pauladas na frente da casa dele no bairro Bom Retiro, em Santos , no litoral paulista. Ele levou um golpe na cabeça, caiu e tentou reagir, mas foi agredido mais vezes. A polícia identificou o agressor, de 35 anos, foragido por outros crimes. A corporação pediu a prisão temporária do suspeito. As imagens e informações são do portal G1.

As imagens gravadas por câmeras de segurança mostram a vítima na calçada, na noite de 4 de agosto. Ela aparenta estar conversando com alguém, enquanto mexe no celular. Logo em seguida, o agressor passa ao lado de bicicleta e o empurra.

O agressor deixou a bicicleta adiante, foi para a rua, pegou um pedaço de madeira e em seguida deu o primeiro golpe na cabeça da vítima. Ela tentou reagir, mas caiu no chão e levou mais pauladas na cabeça.

O suspeito só parou os golpes quando um casal sai da casa da vítima. Ele foge com a bicicleta, enquanto a mulher que tenta socorrer o homem golpeado chega a desmaiar durante o socorro.

O homem chegou a ser hospitalizado, mas não resistiu aos ferimentos devido à gravidade das lesões e morreu.

Investigação

Após o assassinato, os agentes do 5° Distrito Policial (DP) iniciaram as investigações com auxílio das imagens captadas pelas câmeras de monitoramento.

Segundo a Polícia Civil, o agressor tem passagens criminais e é foragido da Justiça com mandado de prisão por fuga do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) de Valparaíso (SP). Ele teve a prisão temporária representada pelo delegado. A investigação segue em andamento.

