Reprodução Imagem do teto do Santuário do Morro da Conceição, que desabou nesta sexta-feira (30)

Na tarde da última sexta-feira (30), por volta das 13h30, o teto do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, localizado no Morro da Conceição, Zona Norte do Recife, desabou sobre cerca de 70 pessoas que estavam dentro da igreja, aguardando a distribuição de cestas básicas.

Conforme a Secretaria de Saúde de Pernambuco, o acidente resultou em duas mortes e 25 feridos, encaminhados para hospitais na capital. As informações são do g1.





Informações sobre o desabamento

Local e contexto do acidente: o Santuário de Nossa Senhora da Conceição, situado na Zona Norte do Recife, é um ponto de grande movimentação e devoção. A adoração à santa já acontece há 120 anos, e em 2018, a festa de Nossa Senhora da Conceição foi reconhecida como patrimônio cultural imaterial de Pernambuco.

O desabamento ocorreu na sexta-feira (30), por volta das 13h30, quando moradores aguardavam a distribuição de cestas básicas feitas regularmente pela igreja. Imagens de uma câmera de segurança capturaram o momento em que o teto cedeu, enquanto as paredes laterais permaneceram intactas.

Um dia antes do acidente, na quinta-feira (29), ocorreu uma celebração que marcou os 100 dias para a tradicional festa do morro, realizada em 8 de dezembro todos os anos.

Testemunhas relataram que aproximadamente 70 pessoas estavam presentes no momento do desabamento. As autoridades confirmaram duas mortes e 25 feridos.

Vítimas fatais: Antônio José dos Santos, de 54 anos, e Maria da Conceição de França Pinto, de 68 anos, foram as fatalidades do acidente. Antônio era autônomo e realizava trabalhos como ajudante de pedreiro. Ele tinha três filhos e frequentava o santuário mensalmente para receber cestas básicas.

Seu filho, Leandro dos Santos da Silva, informou que havia recebido uma mensagem de seu pai pouco antes do desabamento, indicando que já estava no local para pegar os alimentos. Mais tarde, foi notificado por um amigo sobre o ocorrido. Maria da Conceição era aposentada e vivia com dois irmãos.

Segundo Heraldo de França Pinto, irmão de Maria, ela sempre participava das distribuições de cestas básicas. Maria tinha um filho de 33 anos e sete irmãos.

Número de feridos e atendimento médico: segundo a Secretaria Estadual de Saúde, 25 pessoas ficaram feridas no acidente, incluindo uma mulher grávida de 21 semanas e uma criança de 4 anos.

Até o momento da última atualização, sete feridos já haviam recebido alta. Os primeiros socorros foram prestados por pessoas que estavam próximas do santuário no momento do acidente.

A Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) dos Torrões, na Zona Oeste do Recife, recebeu cinco vítimas, todas em estado estável. Outras três vítimas foram levadas para a UPA de Nova Descoberta, na Zona Norte, e transferidas para outros hospitais. Quatro pacientes, incluindo a gestante, foram encaminhados para a UPA da Caxangá, também na Zona Oeste, com a grávida sendo transferida para o Hospital Barão de Lucena.

O Hospital da Restauração, no bairro do Derby, recebeu nove feridos, entre adultos e uma criança de 4 anos, todos conscientes e com politraumas, em estado estável. A Prefeitura do Recife anunciou que oferecerá apoio psicológico às vítimas, iniciando busca ativa a partir de sábado (31), à medida que os feridos forem recebendo alta.

Possíveis causas do desmoronamento: a causa do desabamento ainda não foi determinada.

Recentemente, a instalação de placas solares no teto do santuário foi concluída, conforme publicação no perfil da paróquia no Instagram. No local do acidente, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) coletou informações para identificar os profissionais e empresas envolvidos nas atividades de engenharia.

A SunBrasil, responsável pela instalação das placas solares, afirmou possuir laudos autorizando a obra e está colaborando para esclarecer as circunstâncias do incidente.

A Secretaria Executiva de Controle Urbano (Secon) do Recife informou que a instalação de placas solares não exige licenciamento, sendo necessária apenas uma Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no Crea, assinada por um engenheiro responsável.

Investigação da Polícia Civil: A Polícia Civil já instaurou um inquérito para investigar o desabamento do teto do santuário. Imagens de câmeras de segurança e registros captados por um drone da Defesa Civil foram solicitados e serão analisados para auxiliar nas investigações.

A Defesa Civil também realizou uma avaliação inicial da estrutura para coletar informações que possam esclarecer as causas do acidente. Os engenheiros do órgão inspecionaram o local em busca de indícios que indiquem possíveis falhas estruturais ou outras causas que possam ter contribuído para o desabamento.

A comunidade e as autoridades seguem mobilizadas para fornecer apoio às vítimas e esclarecer os motivos que levaram ao desmoronamento.

Enquanto as investigações prosseguem, a igreja e os órgãos de segurança buscam garantir que incidentes semelhantes não se repitam, reforçando a segurança dos locais de grande circulação e relevância histórica e cultural.

