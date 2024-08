"Alistamento militar feminino: veja as principais regras e o que é permitido

Incorporação nas Forças Armadas

A incorporação das mulheres seguirá as leis de serviço militar de 1964, o estatuto dos militares de 1980 e as disposições sobre licença para gestantes e adotantes. As mulheres podem desistir do serviço militar até o ato oficial de incorporação. Após esse ponto, o serviço se torna obrigatório, com as mulheres sujeitas às mesmas regras dos homens.