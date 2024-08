Reprodução/Arquivo pessoal Nilton Carlos Araújo, que morreu após denúncia de erro médico, coma família

A família de Nilton Carlos Araújo , vítima de um suposto erro médico durante um tratamento contra um câncer na medula óssea, está revoltada pelas circunstâncias de sua morte, que a família suspeita ter sido ocasionada por uma superdosagem de quimioterapia.

O idoso, de 69 anos, faleceu na noite da última sexta-feira (23), após passar por uma sessão de quimioterapia no hospital da MedSênior, em Belo Horizonte.

Ele recebeu uma dose de quimioterapia quatro vezes maior que a recomendada, segundo informações do UOL. A família alega que o tratamento do idoso incluía uma ampola injetável de Bortezomibe por semana e uma dose de Zometa, administrada por via venosa uma vez por mês. Entretanto, ele teria recebido a quantidade referente a quatro ampolas de Bortezomibe de uma só vez.

Ao perceber as reações adversas, a filha Carolina Araújo, de 29 anos, afirma que questionou a equipe médica sobre a prescrição, e a equipe afirmou que estava correta.

"As quatro ampolas já estavam preparadas na seringa. Questionei o enfermeiro, e ele disse que eram mesmo quatro doses. Como não sou médica, pensei que poderia ter havido alguma mudança no tratamento", disse ao UOL.

Nilton passou mal logo após o procedimento. No dia seguinte, a equipe ministrou apenas soro fisiológico no idoso. Ele voltou ao hospital na quarta-feira, quando foi internado e entrou em coma induzido.

A família afirma que não teve acesso ao prontuário médico. Carolina descobriu, em contato com a médica, que a dose prescrita não havia sido alterada, o que reforçou sua suspeita sobre a superdosagem.

A família registrou boletim de ocorrência, e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais. A investigação deve esclarecer se houve, de fato, um erro na administração da medicação e identificar os responsáveis.

"Neste domingo, quando acordei para ir ao velório, ainda tinha esperança de que tudo fosse um pesadelo. Espero que isso nunca mais aconteça com ninguém. Entendo que os profissionais de saúde nem sempre são valorizados, mas erros como esse são inaceitáveis", disse a filha de Nilton.

O que diz o hospital

Em comunicado, o MedSênior afirma que investiga internamente o caso e destacou que o paciente recebeu todo o suporte clínico necessário assim que apresentou reações adversas durante a quimioterapia, incluindo sua transferência imediata para um hospital especializado.

"Assim que apresentou reações adversas durante a quimioterapia, o paciente foi imediatamente transferido para um hospital de referência para receber os cuidados necessários, com acompanhamento permanente de sua condição de saúde e com a máxima urgência que o caso demandava", diz a nota.

