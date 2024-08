Yumi Kuwano Rio de Janeiro é escolhida como cidade com a melhor vida noturna do mundo

Além da beleza natural que oferece aos moradores e turistas, o Rio de Janeiro foi escolhido com a cidade com a melhor vida noturna do mundo, de acordo com o ranking da revista britânica Time Out Global. Famosa pelos bares e suas rodas de samba, a Cidade Maravilhosa respira boêmia e conta com opções para todos os gostos e bolsos.

Considerado pela revista como o melhor lugar “para se divertir depois do anoitecer”, o Rio conseguiu uma aprovação de 90% da sua vida noturna – e os moradores locais também a classificaram como acessível financeiramente. Além de serem questionados sobre seus locais e experiências favoritos, os moradores classificaram a vida noturna de sua cidade em termos de qualidade e acessibilidade, e ainda pediu para que DJs, profissionais que realmente vivem a vida noturna, nomeassem três capitais que mereciam destaque na categoria.

O ranking com dez cidades ainda traz alguns locais imperdíveis em cada uma, como o bairro Lapa, com destaque para a região do Baixo Lapa. O Mureta da Lapa, o Suru Bar, o Bar da Cachaça e o Beco do Rato foram bar indicados pelo veículo.

No badalado bairro de Botafogo, onde fica a rua Arnaldo Quintela que já foi eleita a 8ª mais legal do mundo pela própria Time Out, novos pontos gastronômicos como Alba e Vian Cocktail Bar viram pistas de dança nos fins de semana, segundo a revista. Outro destaque é o Morro do Pinto, próximo ao Centro, que tem ficado cada vez mais popular na cidade.

Confira a lista completa:

1. Rio de Janeiro, Brasil

2. Manila, Filipinas

3. Berlim, Alemanha

4. Guadalajara, México

5. Austin, Estados Unidos

6. Lagos, Nigéria

7. Rotterdam, Holanda

8. Manchester, Reino Unido

9. Budapeste, Hungria

10. Acra, Gana

The post Rio de Janeiro é escolhida como cidade com a melhor vida noturna do mundo first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .