Divulgação: PCGO Suspeito teve prisão preventiva decretada

O segurança José Henrique Ribeiro da Cunha foi preso em Goiânia por ter sido acusado de assassinar um cliente da boate onde trabalhava ao acertá-lo com uma barra de ferro na cabeça. O suspeito é descrito como um "indivíduo extremamente violento" e possui um histórico criminal que inclui lesão corporal, ameaças, dano qualificado, injúria, agressões a familiares e violação de medidas protetivas.

O crime aconteceu em maio deste ano e ele foi preso na quinta-feira (22). Segundo a Polícia Civil , o cliente foi barrado pelo segurança após tentar entrar na boate sem documento de identidade, mas continuou em frente à casa noturno, em via pública, mesmo após Cunha "mandar" que ele saísse do local.

"Enfurecido com a desobediência à sua ordem, o segurança golpeou a vítima com uma barra de ferro na cabeça", afirmou a polícia, segundo o Extra.

O cliente foi atendido e levado ao hospital, onde passou vários dias em coma antes de falecer em decorrência da agressão. Após a coleta de mais informações, foi determinada a prisão temporária do responsável pelo crime. A polícia segue investigando o caso.

