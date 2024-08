Divulgação/PF PF faz operação contra grupo que enviou ilegalmente 327 brasileiros, entre eles 101 menores de idade, aos EUA

A Polícia Federal (PF) deflagrou uma operação que mira um grupo criminoso suspeito de tráfico de pessoas em Governador Valadares, município de Minas Gerais . Segundo as investigações, 327 brasileiros foram enviados de maneira ilegal para os Estados Unidos, entre eles, 101 menores de idade. A Justiça Federal de Minas Gerais ordenou o bloqueio de R$ 35 milhões dos investigados.

"Os investigados são apontados como os responsáveis por promover a emigração ilegal de brasileiros para os Estados Unidos da América com a finalidade de obter vantagem econômica", informou a PF, em nota.

Ao todo, os agentes cumprem oito mandados de busca e apreensão, e seis de prisão, sendo duas preventivas e quatro temporárias, todos expedidos pelo Juízo da 1ª Vara da Justiça Federal de Governador Valadares.

O cumprimento das ordens judiciais acontece nas cidades mineiras de Frei Inocêncio, Sapucaia de Guanhães, Central de Minas, Jampruca, além de Governador Valadares.

Esquema 'cai-cai'

A suspeita da PF é de que os investigados usam o esquema conhecido como 'cai-cai' para promoverem a imigração ilegal. Segundo a corporação, trata-se de uma "prática na qual famílias inteiras, às vezes constituídas ficticiamente, se entregam (às autoridades americanas) com o propósito de evitar ou dificultar o processo de deportação imediato".

Os alvos da operação enviavam os imigrantes por meio de rotas pelo México, de onde atravessavam a fronteira para os Estados Unidos "expostos aos riscos do deserto e das ações dos criminosos que os conduziram até o solo norte-americano".

Os acusados responderão pelos crimes de promoção de migração ilegal, inclusive a de criança ou adolescente, e associação criminosa. Caso condenado, o grupo pode receber pena de até 14 anos de prisão.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .