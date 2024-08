Reprodução Mãe e filha não foram socorridas pelo motorista





Em um incidente ocorrido em Vila Velha, Espírito Santo , Mara Núbia Borges, de 36 anos, e sua filha Laura Beatriz, de 5, foram atropeladas por um carro em uma faixa de pedestres. O atropelamento aconteceu enquanto o sinal estava verde para pedestres e o veículo, dirigido por Wenderson Fagundes Melo de Oliveira, de 20 anos, estava em alta velocidade .

Após o acidente, o motorista fugiu do local sem prestar socorro, mas posteriormente se entregou à polícia.

Imagens de segurança do local confirmam que o sinal estava verde para pedestres atravessarem no momento do atropelamento.

A mãe, Mara Núbia, sofreu fraturas no braço e na perna, enquanto Laura Beatriz, que é autista, está internada em estado grave em uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Segundo informações, Laura Beatriz está intubada e não está respondendo a estímulos, apresentando sinais graves de lesões.





Pai desabafa

Heidson Fantoni, pai da criança e marido de Mara, relatou a situação: “Estava no carro e escutei o barulho. Não consegui reagir e ir atrás do carro. Minha filha é autista e tem distúrbio mental, ela está desacordada, não está se mexendo, está intubada em estado grave, não sei se vai viver, e minha esposa não mexe as duas pernas.”

Heidson continuou: “Ela está na UTI e não está respondendo a reflexos. Estão dando adrenalina no coração, o cérebro inchado, ela perdeu muito sangue e não está chegando oxigênio no cérebro. Ela ainda perdeu alguns dentes e deram ponto na boca. Os médicos estão fazendo de tudo para salvar a vida dela.”

O motorista Wenderson Fagundes Melo de Oliveira foi autuado por lesão corporal culposa e por não prestar socorro. Após pagar fiança, ele responderá ao processo em liberdade. O caso continua sob investigação.

Veja o vídeo:



Mãe e filha são atropeladas em faixa de pedestre e motorista foge do local no ES https://t.co/Ph4HUBc5HI pic.twitter.com/hmWjZAC7oR — QB News (@qbnewsoficial) August 22, 2024





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.