Reprodução Lucas Estevam e Hugo Leopoldino, influencers, casaram em 22 de agosto em São Paulo





O influenciador Lucas Estevam se casou nesta quinta, 22. Ele e Hugo Leopoldino realizaram o matrimônio durante a tarde, em uma fazenda no interior de São Paulo.

A cerimônia aconteceu poucas semanas após uma fake news assustar a mãe e marido de Estevam. A família do influencer foi levada a acreditar que ele foi uma das vítimas no acidente de avião que aconteceu em Vinhedo , no qual nenhuma vítima sobreviveu. (Leia mais abaixo).

Estevam e Hugo namoravam há oito anos e compartilharam amplamente planos para o casamento, como mostraram nas redes sociais:





Fake news sobre morte

Poucos dias antes do acidente de avião em Vinhedo, Estevam viajara em uma aeronave do mesmo modelo. Por isso, rapidamente surgiram rumores dele estar no voo que caiu. Ao g1 Santos, ele disse:

“Minha mãe achou que eu tinha morrido. Quando liguei o telefone tinham várias mensagens perguntando se eu estava vivo. Minha mãe é uma idosa, uma senhora, então muitas vezes acaba sendo mais vulnerável. Se não estivesse com o meu noivo, não sei como ela teria ficado".

O vídeo de Estevam mostrava um avião de modelo ATR-72 da VoePass. Ele mostra diversas experiências durante o vôo, assim como a própria aeronave. As imagens foram tiradas de contextos e espalhadas como se fossem só dia do acidente.

A certo ponto, o influenciador fez um apelo nos stories: “O vídeo é educativo, explicando sobre o avião. Parem de mandar essas notícias para membros da minha família e principalmente postarem sobre. Isso não é brincadeira".