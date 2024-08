Reprodução Lucas Estevam

Na última sexta-feira (9), um acidente aéreo trágico em Vinhedo, São Paulo , vitimou todas as 62 pessoas a bordo de um avião ATR 72-500 da Voepass, sendo 58 passageiros e 4 tripulantes. No entanto, uma das consequências inesperadas foi o surgimento de notícias falsas envolvendo o influenciador Lucas Estevam, conhecido por seu conteúdo no YouTube sobre viagens.



Estevam revelou ao portal "g1" que, dias antes do acidente, havia postado um vídeo mostrando um voo em um ATR 72-500, o mesmo modelo do avião envolvido na tragédia. Esse vídeo foi usado de forma indevida para espalhar boatos sobre sua morte.

"Minha mãe achou que eu tinha morrido", desabafou o influenciador, explicando que, na hora do acidente, ele estava a bordo de outra aeronave a caminho do Chile. A coincidência de datas e as notícias falsas causaram grande preocupação em seus familiares e seguidores.

O influenciador, que está prestes a se casar em menos de duas semanas, contou que, na hora do acidente, sua mãe e seu noivo estavam ocupados com preparativos para a cerimônia.

As notícias falsas deixaram os dois "desesperados" até conseguirem confirmar sua segurança. "Quando liguei o telefone, tinha várias mensagens perguntando se eu estava vivo", recordou. Ele expressou preocupação com o impacto emocional que essas notícias causaram, especialmente considerando a vulnerabilidade de sua mãe.

O vídeo em questão, originalmente postado em seu canal 'Estevam pelo Mundo', detalha a experiência com a companhia Voepass e foi publicado 11 dias antes do acidente. Apesar de o conteúdo ser educativo, abordando aspectos do avião, o vídeo acabou sendo mal interpretado e usado para criar especulações. Lucas lamentou que o vídeo tenha sido mal utilizado e pediu que as pessoas assistam ao material e evitem "jornais sensacionalistas".

Ele também alterou o título do vídeo no YouTube, inicialmente intitulado "O perigo de voar no ATR 72 da VOEPASS - antiga PASSAREDO - é seguro ou perigoso?", para "Voando no ATR 72 da VOEPASS! Como realmente é voar de PASSAREDO?", adicionando uma nota de esclarecimento na descrição para evitar interpretações errôneas.

"Eu fico arrepiado porque fiz esse voo. Meu voo foi tranquilo, não vou dizer que não foi", comentou Lucas, enfatizando que o objetivo do vídeo era informar e não prever o acidente. Ele lamentou a tragédia e prometeu se manifestar em breve, demonstrando solidariedade às vítimas e suas famílias.

O acidente com o ATR 72-500 é o mais mortal desde a tragédia da TAM em 2007, com um total de 199 vítimas. A Força Aérea Brasileira (FAB) confirmou que, apesar das condições normais de voo até as 13h20, a aeronave perdeu contato com a torre de controle e não fez declarações de emergência. A Anac também confirmou que a aeronave estava em condições regulares e os tripulantes com a documentação em dia.