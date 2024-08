Reprodução Professor tinha mais de 13 alunos idosos no momento em que foi morto a tiros

O professor Diego Callegario dos Santos, descobriu que a namorada estava grávida de dois meses um dia antes de ser assassinado a tiros enquanto dava aula de educação física para idosos na manhã dessa terça-feira (20), na cidade de Esperança Nova , no Paraná.

Esse é o segundo filho de Diego, que já é pai de um menino pequeno. Ele e a companheira haviam marcado o casamento para dezembro, segundo informações da família ao g1.

Entenda

Diego tinha 33 anos e levou 15 tiros. O incidente foi capturado por câmeras de segurança do ginásio onde acontecia a aula.

A polícia investiga o caso. Por ora, não apresentou suspeitos e nem motivações.

Diversos dos alunos idosos que estavam presentes precisaram ser socorridos e levados para hospitais devido ao nervosismo.

Prefeitura se manifesta

Diego era funcionário da prefeitura de Esperança Nova. Segundo a instituição, ele trabalhava com cerca de 60 crianças e 40 idosos.

Em nota, a prefeitura lamentou a morte do professor, descrevendo-o como "uma pessoa admirável, cuja vida tocou a todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Sua partida deixa uma lacuna irreparável em nossas vidas e em nossos corações".

