Diego Callegario, professor de educação física e assessor, foi assassinado a tiros durante uma aula para idosos . O crime aconteceu em Esperança Nova, Paraná, na manhã da terça, 20.

O homem tinha 33 anos e levou 15 tiros. O incidente foi capturado por câmeras de segurança do ginásio.

Nas imagens, Diego conversa com uma pessoa que estava no local.

Um terceiro homem, usando capacete, se aproxima e efetua os disparos.O professor cai no chão e começa a se debater, e o atirador continua. Depois, se afasta ainda atirando, e finalmente foge.

Diversos dos alunos idosos que estavam presentes precisaram ser socorridos e levados para hospitais por causa do nervosismo.

A polícia começou a investigação do crime mas, por ora, não tem nem suspeito, nem possíveis motivos para o assassinato.





Prefeitura se manifesta

Diego era funcionário da prefeitura de Esperança Nova. De acordo com a instituição, ele trabalhava com cerca de 60 crianças e 40 idosos.

Em nota, lamentou a morte do professor e relembrou as contribuições dele para o município e sociedade. Ele trabalhava também como assessor de esporte para prefeitura.

"Era uma pessoa admirável, cuja vida tocou a todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Sua partida deixa uma lacuna irreparável em nossas vidas e em nossos corações", afirma a nota de pesar.

Vídeo:



