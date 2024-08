Reprodução A educadora foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e levada ao Hospital Regional de Planaltina





Uma professora foi mantida refém por um adolescente de 15 anos nesta quarta-feira (21) em Planaltina (DF). O incidente ocorreu por volta das 13h na Escola Classe 16 da Estância Mestre D’Armas, quando o jovem invadiu o local e fez a educadora de refém .

A Polícia Militar e o BOPE (Batalhão de Operações Policiais Especiais) foram acionados para lidar com a situação. Após uma hora e meia de tensão, a professora conseguiu se libertar ao empurrar a mão do adolescente, o que permitiu que ele fosse imobilizado pelas autoridades.

A educadora foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e levada ao Hospital Regional de Planaltina com um ferimento no pescoço.

O adolescente, que é aluno do colégio e frequenta aulas do EJA (Educação de Jovens e Adultos) no período noturno, foi conduzido para a Delegacia da Criança e do Adolescente. Até o momento, não foi divulgado o motivo do ataque.





Violência contra professores

Este episódio de violência escolar ocorre em um cenário preocupante. Em 2023, houve um aumento de 20% nas agressões contra professores em comparação ao ano anterior.

De acordo com uma pesquisa realizada pela ONG Nova Escola em parceria com o Instituto Ame Sua Mente, oito em cada dez educadores relataram ter sofrido algum tipo de agressão no ambiente escolar.

As formas mais comuns de violência incluem agressões verbais (76% dos casos), seguidas por violência psicológica (41%) e agressões físicas (quase 10% dos casos).

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia?Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.