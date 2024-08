Reprodução O caso está sendo investigado, e Wallison responderá por homicídio





Wallison Felipe de Oliveira , de 29 anos, foi preso nesta quarta-feira (21) acusado do assassinato de sua ex-companheira, Juliana Barboza Soares , de 34 anos, e da tentativa de homicídio contra a mãe e a filha dela. O crime ocorreu na noite de terça-feira (20) no Setor Sul do Gama, no Distrito Federal.

De acordo com informações da polícia, Wallison atropelou as três vítimas com seu carro. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que ele atropelou Juliana três vezes antes de abandonar o veículo e fugir a pé. A brutalidade do ataque chocou a comunidade local.





Wallison responderá por homicídio



Após o crime, o suspeito se escondeu na casa de seu pai, onde foi encontrado pela polícia na tarde de hoje, graças a denúncias anônimas. Durante a prisão, as autoridades também apreenderam uma pistola e uma espingarda na residência.

O caso está sendo investigado, e Wallison responderá por homicídio e tentativa de homicídio. A polícia segue apurando os detalhes do crime e as motivações por trás do ato violento.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.