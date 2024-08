Reprodução/Google Street View A polícia está investigando o caso, que foi registrado como morte suspeita





Um aluno de 14 anos morreu durante uma aula de educação física na Escola Estadual Professor Waldomiro Guimarães, em Santo André, São Paulo. O incidente ocorreu nesta quarta-feira (21), quando o adolescente passou mal enquanto participava da atividade.



Equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas, mas o óbito foi constatado ainda no local.

A polícia está investigando o caso, que foi registrado como morte suspeita. Exames complementares serão realizados para determinar a causa do falecimento.

A Secretaria Estadual de Educação lamentou profundamente o ocorrido e informou que está oferecendo suporte psicológico e emocional aos alunos, professores e familiares da vítima.





O caso segue sob investigação no 6º Distrito Policial de Santo André, onde mais detalhes serão apurados para esclarecer as circunstâncias da morte do estudante.

