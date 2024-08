Reprodução Inmet Onda de calor

O Brasil enfrenta uma onda de calor persistente, resultado de uma "frente quente" que afetou vários estados neste fim de semana. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de "perigo potencial" e "perigo" para diferentes regiões, com previsões de que as condições climáticas extremas devam continuar.



Segundo o MetSul Meteorologia, a origem desse calor intenso é uma bolha térmica localizada no Centro-Oeste, que está influenciando o clima em todo o país. A previsão indica que o calor deve aumentar ao longo da semana, com temperaturas podendo chegar a 43ºC em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

O Inmet alertou que, nos estados com risco de "perigo" (laranja), as temperaturas podem ficar até 5ºC acima da média por um período de até três dias, o que pode representar um leve risco à saúde. Entre os estados afetados estão Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rondônia e Santa Catarina.

Além disso, um alerta de baixa umidade relativa do ar está em vigor para quase todos os estados, com índices entre 20% e 30%, exceto no Acre, Amapá, Roraima, Alagoas e Sergipe.

Aqui está o que significam os diferentes níveis de alerta:

Amarelo (Perigo Potencial): Situação meteorológica que pode ser perigosa. Recomenda-se cautela em atividades expostas a riscos e monitoramento das condições climáticas.

Laranja (Perigo): Condições perigosas que exigem vigilância constante e adesão às orientações das autoridades para minimizar riscos.

Vermelho (Grande Perigo): Fenômenos meteorológicos extremos que podem causar danos significativos. É crucial seguir rigorosamente as orientações de emergência e estar preparado para situações adversas.

Para algumas cidades específicas: