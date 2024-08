Reprodução Mulher cai de de montanha russa em Minas Gerais e médicos consideram ela estar viva um “milagre”

Karine Brock, psicóloga que ficou gravemente ferida após ser arremessada de uma montanha-russa infantil em Além Paraíba, na Zona da Mata de Minas Gerais, conta que os médicos consideram um milagre ela ter sobrevivido ao acidente, que aconteceu em 11 de agosto.

"Quando o médico veio me ver, a primeira pergunta foi se eu acreditava em Deus, porque, pelas fraturas, lesões e pelo resultado da ressonância na cabeça, eu estar viva era um verdadeiro milagre", disse a mulher em redes sociais.

Ela não se lembra do acidente e sabe detalhes do que aconteceu por outras pessoas, mas disse que relatos "não tinham me dado a real dimensão do que eu tinha passado, até um médico falar que não era para eu estar viva devido às circunstâncias".

Queda ou acidente de montanha russa?

A psicológa passeava em uma montanha-russa infantil conhecida como "minhocão", sentada em uma das primeiras fileiras, quando foi "jogada e arremessada para fora porque a trava de segurança não funcionou como deveria e, como mostram vídeos, ela estava aberta mesmo eu tendo baixado".

Os ferimentos de Karine foram sérios, mas ela lembra pouco do acidente:

"Sei o que me falam, que fui arremessada e bati com a cabeça no ferro e cai convulsionando em cima das ferragens do brinquedo, o que justifica eu ter tantos roxos pelo corpo. As pancadas na cabeça foram bem fortes, mas só [lembro] quando já estava no hospital".

Karine está internada desde o dia 11 e não há previsão de alta. Ela deu entrada no Hospital Salvador mas acabou transferida para Hospital Monte Sinai, em Juiz de Fora, mais bem estruturado para recebê-la.





Danos cerebrais

As pancadas na cabeça geraram grande preocupação nos médicos "porque, pelas marcas que tenho, foram bem fortes, mas, graças a Deus, por um milagre, não vou precisar de nenhuma cirurgia por enquanto".

No entanto, a psicóloga precisará de exames cerebrais a cada 15 dia para monitoramento de atividades.

Assista ao vídeo: