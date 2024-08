Divulgação iPhone do influenciador foi apreendido durante operação nesta terça-feira (20)

Um influenciador digital natural de Belo Horizonte, alvo de um mandado de busca e apreensão nesta terça-feira (20), utilizava um iPhone folheado a ouro. Conforme a polícia, o dispositivo está avaliado em cerca de R$ 42 mil. As informações são do g1.

Trata-se de um iPhone 12 Pro Max, revestido em ouro 24 quilates e assinado por uma marca de relógios de luxo, a Rolex. Além do telefone, também foram confiscados o passaporte do influenciador, carros de luxo, um computador, uma máquina de contar dinheiro, cartões e documentos.

Conhecido como Nelio Dgrazi, o homem possui mais de 1,3 milhão de seguidores nas redes sociais e foi o alvo de uma operação conduzida pela Polícia Civil do Paraná. A investigação apura a participação dele e de outro influenciador na promoção de rifas ilegais de veículos e dinheiro nas plataformas digitais.





As autoridades estão cumprindo seis mandados de busca e apreensão nas cidades de Rio Branco do Sul (PR), Itapema (SC), Balneário Camboriú (SC) e Belo Horizonte (MG).

Segundo o delegado Gabriel Fontana, do Paraná, além da promoção ilegal de rifas, suspeitos são investigados por lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e crimes contra a economia popular.

A Justiça autorizou ainda o bloqueio de aproximadamente R$ 25 milhões nas contas dos investigados, montante que teria sido arrecadado por meio das rifas no último ano.

