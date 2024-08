Reprodução/Globo Obra de Tarsila do Amaral em SP





A família de Tarsila do Amaral , uma das maiores figuras do Modernismo no Brasil , confirmou a autenticidade de uma pintura inédita da artista, quase 100 anos após sua criação. A obra, datada de 1925 , permaneceu desconhecida até recentemente, revelada em uma pequena galeria no Centro de São Paulo , cuja localização exata é mantida em sigilo por motivos de segurança.

O quadro foi apresentado em abril de 2024 durante uma feira de arte em São Paulo , gerando grande curiosidade e dúvidas sobre sua procedência. As investigações revelaram que o proprietário original da obra era Mikael Abouij Naid , um libanês residente no Brasil nos anos 1950, que adquiriu a pintura diretamente de Tarsila como presente de casamento para sua esposa, Beatriz Maluf .

Após a morte de Beatriz no final dos anos 1970, o quadro foi levado ao Líbano, onde permaneceu até 2023, quando o filho do casal o trouxe de volta ao Brasil.

Inicialmente, a descoberta da pintura causou agitação e incerteza sobre sua autenticidade. No entanto, uma comissão especializada, comandada pela família de Tarsila e utilizando métodos científicos e tecnológicos de verificação, concluiu que a obra é genuína.

A tela pertence à fase Pau Brasil de Tarsila do Amaral, um período em que a artista explorou paisagens brasileiras, tanto urbanas quanto rurais, criando algumas das peças mais icônicas do Modernismo nacional. A nova obra, inspirada nas fazendas do interior de São Paulo, se junta ao acervo reconhecido de Tarsila como um marco de sua contribuição para a arte brasileira.

Tarsila do Amaral: arte brasileira

Tarsila do Amaral (1886-1973) foi uma das figuras centrais do Modernismo brasileiro, destacando-se pela sua pintura e desenho. Sua obra mais icônica, "Abaporu", de 1928, marcou profundamente a arte nacional.

Participou da renovação cultural do Brasil na década de 1920, sempre buscando exaltar a identidade brasileira. Fez parte do "Grupo dos Cinco", ao lado de Anita Malfatti, Menotti del Picchia, Mário de Andrade e Oswald de Andrade, com quem lançou o movimento "Antropofágico", o mais ousado do Modernismo.

Nascida em uma família rica de fazendeiros, em Capivari, no interior de São Paulo, Tarsila viveu parte da juventude em fazendas da família. Estudou em São Paulo e Barcelona, onde pintou sua primeira obra, "Sagrado Coração de Jesus", aos 16 anos.