Reprodução/SBT Silvio Santos é considerado o maior comunicador da história da TV brasileira





A Assembleia Legislativa pode mudar o nome de um trecho da Rodovia Anhanguera (SP-330) para “Rodovia Comunicador Silvio Santos ”. O projeto de lei foi protocolado na Alesp nesta segunda-feira (19), que tem como objetivo homenagear o apresentador que morreu aos 93 anos no último sábado (17).

O trecho em questão abrange o percurso entre os municípios de São Paulo e Jundiaí, do km 10 ao km 56. A Rodovia Anhanguera, uma das mais importantes e movimentadas do país, foi inaugurada em 1948 e é tratada pelo governo do estado como uma região estratégica para ações de desenvolvimento regional.

O projeto, de autoria do deputado estadual Dani Alonso, justifica a homenagem ressaltando a relevância de Silvio Santos como o maior comunicador da história da televisão brasileira.

Nascido em 1930 no Rio de Janeiro, Silvio Santos construiu uma carreira de sucesso que atravessou décadas, sendo fundador do SBT e responsável por vários programas de auditório que marcaram gerações.

Além de sua trajetória na televisão, ele foi um empresário, tendo administrado e expandido o Baú da Felicidade, e esteve envolvido em diversas iniciativas empresariais de grande sucesso.





Proposta cita o SBT

A proposta ainda destaca a localização da sede do Centro de Televisão Anhanguera (CDT da Anhanguera), complexo de estúdios do SBT, que está situado às margens da Rodovia Anhanguera.

O Projeto de Lei seguirá agora para análise nas comissões da Assembleia antes de ser submetido à votação em plenário.

