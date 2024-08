Divulgação: PM Soldado Bruna fazia jornada extra no dia

Um vídeo mostra o motorista Ruan Malavazi Gois, de 32 anos, consumindo bebida alcoólica horas antes de atropelar e matar a soldado da PM Bruna Magalhães Jurasky, de 36 anos, em São Vicente (SP). O caso aconteceu na noite de sábado (17), por volta das 4h30, no km 286 da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega.

Além de estar alcoolizado, Gois também não possui habilitação. Ele foi preso em flagrante por embriaguez ao volante e homicídio culposo.

Bruna pilotava uma motocicleta e estava a caminho da 4ª Cia do 21° Batalhão de Polícia Militar do Interior, em Cubatão (SP), onde atuava, segundo informações do g1.





Antes do acidente

Na noite de sexta-feira (16), o motorista que atropelou a soldado publicou um vídeo enchendo um copo. À frente dele havia uma mesa com várias garrafas de bebidas alcoólicas.

No vídeo, aparece também uma mulher aparece com duas crianças pequenas, além de outros três homens. Nas imagens, Gois é visto bebendo em frente ao mesmo carro que dirigia quando atropelou Bruna.

Segundo o g1, a soldado estava de folga naquele dia, mas resolveu fazer jornada extra. Após o atropelamento, a vítima foi levada ao Pronto-socorro de Cubatão, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na tarde de sábado.

O incidente foi registrado na Delegacia Sede de São Vicente sob as acusações de dirigir sob efeito de álcool e homicídio culposo no trânsito. De acordo com as informações divulgadas por Gois em suas redes sociais, ele é natural de São Paulo e reside na cidade de São Paulo.

