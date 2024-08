Reprodução O caso aconteceu na noite de sábado (17)

Uma briga de vizinhos resultou em morte em Nova Iguaçu , na Baixada Fluminense (RJ). O caso aconteceu na noite de sábado (17), por volta das 19h. O pintor Alzimar da Silva Gomes, de 42 anos, morreu baleado na Rua da Nascente, no bairro Santa Rita.

A briga começou por causa de um jogo de futebol . O sobrinho do pintor estava brincando na rua com amigos quando, de repente, a bola bateu no carro de um homem.

Segundo a criança, o homem brigou e xingou. Em seguida, o sobrinho de Alzimar perguntou: "Temos que alugar um campo?".

O homem então teria respondido: "Que criança abusada. Criança abusada tem que matar". Com medo, o garoto afirmou que ia contar para o pai, irmão de Alzimar.

O pai e o tio estavam presentes quando a criança chegou em casa e relatou toda a situação. Eles então decidiram ir até a residência do suspeito, segundo informações do g1.

Ao chegarem lá, o homem já estava bastante alterado e, o que era para ser uma conversa, acabou se transformando em uma briga. O homem então sacou uma arma e começou a disparar.

Segundo a cunhada de Alzimar, dois tiros foram direcionados para o marido dela (irmão da vítima) e um vizinho, que conseguiram fugir. O terceiro tiro acertou Alzimar, que caiu imediatamente no chão.

O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.