Uma mulher desmaiou após ser agredida por um segurança de uma casa noturna em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense (RJ) , na noite deste sábado (17). A boate afirmou que desfez o contrato com a empresa de segurança. A Polícia Civil investiga o caso.

A agressão aconteceu em frente à boate. A mulher se dirigia ao segurança, que estava alguns degraus acima, quando de repente ele dá um chute no rosto da moça, fazendo com que ela caia desacordada no chão.

A boate Mahalo Ginkeria se manifestou através de nota e afirmou que presta "todo o suporte necessário" à vítima.

"Estamos rompendo o contrato de terceirização da segurança, pois não concordamos com qualquer tipo de agressão", disse a casa noturna. "Somos uma casa de entretenimento zelando sempre pelo bem-estar dos nossos clientes e amigos."

Em nota, a Polícia Civil declarou que o caso foi registrado na 52ª DP (Nova Iguaçu). Os investigadores buscam por testemunhas e imagens das câmeras de segurança da área para auxiliar na apuração.

