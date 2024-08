Taís Ilhéu CNU: veja a relação de candidatos por vaga de cada bloco do concurso





Neste domingo (18), será realizado o Concurso Público Nacional Unificado ( CNU ), popularmente conhecido como o " Enem dos Concursos ". Este é o maior concurso da história do Brasil em termos de inscrições, com mais de 2 milhões de candidatos disputando mais de seis mil vagas distribuídas entre 21 órgãos federais.

As provas ocorrerão em 3.647 locais espalhados pelo país, com a maioria dos candidatos (94,6%) tendo um local de aplicação a menos de 100 km de suas residências.

Originalmente agendado para 5 de maio, o CNU foi adiado devido às fortes chuvas e enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul. O adiamento resultou na desistência de mais de 30 mil candidatos, que solicitaram reembolso da taxa de inscrição.

A nova data de aplicação das provas foi definida para 18 de agosto, e outras datas importantes do cronograma foram ajustadas para não coincidirem com os fins de semana das eleições municipais de outubro.

O CNU será realizado em dois turnos. Pela manhã, os portões serão abertos às 7h30 (horário de Brasília), e as provas encerrarão às 11h30. No período da tarde, os portões reabrem às 13h. As provas da manhã incluem questões objetivas de conhecimentos gerais e, para candidatos de nível superior, uma prova discursiva.

À tarde, os candidatos enfrentarão provas objetivas de conhecimentos específicos. O tempo mínimo de permanência na sala de prova é de duas horas.

Os candidatos devem ficar atentos às regras do exame, como a obrigatoriedade de utilizar caneta preta de tubo transparente e a proibição de outros materiais como lápis e borracha. É permitido levar alimentos em embalagens lacradas e água em recipientes transparentes.

Além disso, os candidatos devem lacrar seus pertences em envelopes fornecidos pela Fundação Cesgranrio, que só poderão ser abertos após a conclusão das provas.





Quando os resultados serão divulgados?

A divulgação preliminar dos gabaritos está prevista para 20 de agosto, e as notas finais serão divulgadas em 8 de outubro. A previsão de divulgação dos resultados finais é para 21 de novembro, com o início da convocação para posse e cursos de formação a partir de janeiro de 2025.

O concurso, que é de caráter classificatório e eliminatório, visa preencher vagas em diversas áreas, como infraestrutura, tecnologia, saúde, educação e administração pública, em diferentes órgãos do governo federal.

