Reprodução / Redes Sociais Moisés Almeida Rezende tinha 20 anos e foi morto por dois homens em uma motocicleta

Um homem de 20 anos foi morto nesta quarta, 14, na Bahia, um dia após dar bebida alcoólica a uma criança de nove anos, que precisou ser internada em coma alcoólico.

O crime aconteceu no povoado da Quixaba, zona rural de Sento Sé, norte do estado. A polícia local confirmou que o homem estava escondido no quintal de uma barbeaquia quando foi morto por duas outras pessoas não identificadas que chegaram em uma motocicleta, atiraram e fugiram após cometer o crime.

Moisés chegou a ser socorrido, primeiro pela polícia e depois pelo SAMU, mas morreu no local.





O jovem chamava-se Moisés Almeida Rezende e tinha apelido de “pipoca”. Não se sabe com certeza a motivação do assassinato.

Porém, moradores e testemunhas explicaram à polícia estarem bastante revoltados com o fato de Moisés ter oferecido bebida alcoólica a uma criança a ponto dela entrar em coma alcoólico. A última informação é do portal de notícias local, e mostra que o menor ainda estava hospitalizado após dois dias.

