Reprodução Flightradar Avião da Voepass

Na noite desta quinta-feira (15), uma aeronave da Voepass , que partiu de Rio Verde (GO) com destino a Guarulhos (SP), foi forçada a declarar emergência e realizar um pouso não programado em Uberlândia (MG). A informação foi confirmada pela Aena Brasil, concessionária responsável pelo Aeroporto Tenente Coronel Aviador César Bombonato.

O voo 2211, com 38 passageiros a bordo, decolou de Rio Verde às 18h03 com destino a Guarulhos, onde a viagem estava prevista para durar aproximadamente 1h54. No entanto, após um desvio de rota devido a "uma questão técnica", o voo pousou em Uberlândia às 19h14, após 1h11 de voo. O desvio e a alteração no destino foram registrados no Flight Radar, uma plataforma de monitoramento de voos em tempo real.



A aeronave declarou emergência às 18h54, e o pouso foi realizado com sucesso no aeroporto de Uberlândia. A Aena Brasil informou que todos os recursos do Plano de Emergência foram mobilizados para a operação, embora não tenha sido necessário ativar o plano.

Todos os passageiros desembarcaram com segurança e não houve necessidade de atendimento médico, segundo a Aena Brasil. A concessionária destacou que não houve impacto nas operações do aeroporto e que informações adicionais sobre o motivo da emergência, a acomodação dos passageiros ou outros detalhes devem ser obtidas diretamente com a Voepass.

A companhia aérea não forneceu detalhes específicos sobre o problema técnico que causou o desvio de rota. No entanto, a Voepass confirmou que os sistemas operacionais da aeronave estavam funcionando corretamente no momento da aterrissagem. A empresa também assegurou que todos os passageiros seriam reacomodados para prosseguir com sua viagem ao destino final.

“A VOEPASS Linhas Aéreas informa que a aeronave do voo PTB 2211, prefixo PS-VPA, um ATR 72-600, procedente de Rio Verde (GO) com destino a Guarulhos (SP), fez um pouso técnico por volta das 19h15 de hoje em Uberlândia (MG), após identificação de uma questão técnica. A aeronave pousou com todos os sistemas operacionais em funcionamento. A empresa informa que os 38 passageiros serão reacomodados para seguirem até o destino.”

Voepass, em nota