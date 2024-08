Tiago Frota/Rede Amazônica Fumaça encobre céu de Porto Velho

Voos do aeroporto de Porto Velho, em Rondônia, foram cancelados ou tiveram suas rotas desviadas devido às fumaças das queimadas na região. Ao todo, sete voos - sendo três que iriam para a capital e quatro que sairiam dela - foram cancelados na madrugada desta quinta-feira (15), segundo informações do G1.

Conforme medidores da IQAir, empresa suíça de monitoramento da qualidade do ar, Porto Velho atingiu o pior nível do país nesta quinta - um índice de 920, considerado perigoso.

Além da seca, o estado de Rondônia tem sofrido com as queimadas no mês de julho, o pior em quase duas décadas. Em agosto, somente dos 14 primeiros dias a quantidade de ocorrências já ultrapassou todos os registros do mesmo período de 2023, de acordo com informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Em nota, o aeroporto de Porto Velho informou que “devido a condições climáticas (fumaça) os voos precisaram ser reprogramados e que os passageiros precisam buscar as respectivas companhias para buscar mais orientações” .

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp