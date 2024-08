Secretaria de Segurança de São Paulo Muitos dos corpos foram descobertos em uma mesma posição

O Superintendente da Polícia Técnico-Científica do Estado de São Paulo afirmou em meio à coletiva de imprensa realizada na manhã desta quinta-feira (15), que a posição dos corpos das vítimas sugere que passageiros do avião da Voepass que caiu na última sexta-feira (9) em Vinhedo provavelmente foram alertados pela cabine de comando sobre a iminente queda.

Conforme dito por Claudinei Salomão, a hipótese, que só deverá ser confirmada pelo laudo preliminar a ser emitido pelo Cenipa, é baseada no fato de que muitos dos corpos foram descobertos em posição na qual passageiros estavam abraçando as pernas com a cabeça baixa. As informações são da CNN.





A postura, conhecida como “brace”, é adotada quando passageiros inclinam a cabeça entre os joelhos e seguram as pernas, visando a minimizar os impactos de uma possível aterrissagem forçada.

“Essa posição em que a maioria dos corpos foi encontrada facilitou bastante o trabalho pericial, pois as mãos estavam preservadas. Isso permitiu que a identificação papiloscópica fosse realizada, reconhecendo as vítimas através das digitais”, disse Salomão. A identificação de todos os passageiros e tripulantes foi finalizada na última quarta-feira (14).

Ainda, é provável que a cabine de comando da aeronave, na qual estavam o copiloto Humberto de Campos Alencar e Silva e o piloto Danilo Santos Romano, tenha informado os passageiros sobre a iminente queda da aeronave.

Adicionalmente, a Polícia Científica do Estado de São Paulo afirmou que é altamente provável que nenhuma das 62 vítimas tenha experimentado qualquer tipo de sofrimento.

“Uma queda de quatro mil metros em menos de dois minutos provoca no corpo humano movimentos tão severos que levam ao desmaio. A morte de todos ocorreu no impacto, devido aos inúmeros traumas sofridos, mas a tendência é que todos já estivessem inconscientes”, declarou o superintendente.



