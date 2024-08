Rovena Rosa/Agência Brasil - 07/03/2023 Padre Júlio Lancellotti na Paróquia de São Miguel Arcanjo, na Mooca, zona leste da capital

O padre Julio Lancellotti , coordenador da Pastoral do Povo de Rua de São Paulo , registrou um boletim de ocorrência por ameaça e injúria após um comentário em uma rede social afirmar que ele deveria "comer grama pela raiz". A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia da Pessoa com Deficiência de São Paulo, na tarde desta terça-feira (13).

Conforme o registro do caso, um perfil com 50 mil seguidores e com nome de Paulo Sposito comentou em uma publicação de uma página que compartilha ocorrências policiais, que o religioso é o responsável pela “invasão e o aumento de noias furtando no bairro Mooca”, na Zona Leste da capital paulista.

"Infelizmente essa situação de ocupação, invasão e o aumento de nóias furtando no bairro da Mooca só sessará quando o Padreco Júlio Lancenheta foi transferido para outro pastoral ou for comer grama pela raiz, no mais a tendência é piorar e muito!", diz o comentário.

No perfil, o suspeito se identificou como pró-armas e "presidente da AF dos CACs do Brasil”, segundo a denúncia. A mesma pessoa também deixou ameaças ao religioso em outras redes sociais, como o Facebook.

"Situação difícil", diz padre Julio

O padre expôs o caso em suas redes e afirmou que se apresentou na delegacia após conversar com seu advogado.

“A situação é bastante difícil e às vezes difícil de compreender essa onda de ódio. Nós vamos enfrentar as dificuldades de tantas pessoas em situação de rua sem fomentar o ódio e sem ameaças e violência, mas buscando propostas e sugestões que levem a encontrar caminhos”, afirmou o padre à TV Globo.

Ao g1, a Secretaria da Segurança Pública informou que "a Polícia Civil investiga os crimes de ameaça e injúria contra um padre, de 75 anos, ocorridos por meio das redes sociais no último sábado (10). A vítima foi ouvida e representou contra o suspeito. A equipe da unidade analisa os elementos apresentados para identificar o autor."

