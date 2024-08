Divulgação/Prefeitura do RJ Prefeitura do Rio de Janeiro se mobiliza para limpeza de vias pós-ressaca na madrugada

As ruas de beira-mar do Leblon, no Rio de Janeiro, foram tomadas pela ressaca do mar na madrugada da quarta, 14. Estimam-se que as ondas atingiram cerca de 3 a 4 metros.

As pistas da Avenida Delfim Moreira, na altura do posto 11, estavam tomadas pela areia.

Como consequência, a pista sentido Copacabana foi interditada pela manhã para a Companhia Municipal de Limpeza Urbana fazer a limpeza.

No total, a equipe compunha-se de 26 garis munidos de pás mecânicas, pá carregadeira, tratores, caminhão basculante, uma varredeira e duas pipas d’água.

A ressaca era esperada. Na segunda, 12, a Marinha do Brasil alertou o litoral do Rio de Janeiro para ficar alerta até hoje às 21h.

Homem morre no Leme

A ressaca causou a morte de um idoso no Leme, zona sul do Rio. O homem de 75 anos morreu na manhã da terça, 13.

Ele observava pescadores quando foi levado por uma onda de ressaca no mirante do Leme, em direção às pedras, e nao conseguiu sair do mar.

Os bombeiros socorreram a vítima e chegaram a leva-la para o Hospital Miguel Couto, no Leblon, mas ela não resistiu.

O mirante do Leme foi interditado durante a ressaca para garantir a segurança.





O que é ressaca do mar?

A ressaca do mar é também chamada onda de retorno. São ondas normalmente maiores que o normal e ultrapassam o nível cotidiano.

A ressaca é uma onda também bastante forte que puxa para o fundo e dificulta a saída do mar.

Outro problema da ressaca são ondas repentinas, que podem arrastar pessoas de longe.

