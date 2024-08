Reprodução: Redes Sociais O casal estava na estrada quando a discussão final aconteceu

O homem preso pela morte de uma delegada na Bahia , que era companheira dele, confessou o crime à polícia na segunda-feira (12) e disse também que já havia sido ameaçado pela policial.

Tancredo Neves Feliciano de Arruda disse que estrangulou Patrícia Neves Jackes Aires,a delegada, com o cinto do carro . "Não sou um monstro, não, não sou um bicho. [...] Ela veio para cima de mim me ameaçando, e eu perdi a cabeça", alegou o homem.

Segundo Tancredo, a delegada ameaçou ele e a família de morte, "Patrícia não aceitava o término de jeito nenhum, e eu não vou negar que amava ela e tentava ver aquilo dentro dela de novo, mas sempre voltava para o mesmo final de ameaça. Mas eram só palavras, ela nunca tinha feito algo, e, nesse dia, ela puxou o volante", relatou o homem, segundo o UOL.

Os dois discutiam dentro do carro, que foi parar no acostamento da pista e lá, o crime foi cometido. Depois, Tancredo diz que saiu do veículo sem saber se a companheira estava morta e chamou a polícia.

O homem disse que a delegada tinha sido vítima de um sequestro e depois admitiu que mentiu. "Fiquei com medo por ela ser delegada, medo da polícia fazer alguma coisa", declarou.

Segundo ele, Patrícia o ameaçava com uma arma durante uma discussão antes deles irem para a estrada A ameaça teria ocorrido ainda em casa no município de Santo Antônio de Jesus, onde ela trabalhava.

Tancredo relatou que, após um entendimento, ele e a delegada decidiram viajar para Salvador. Foi nesse momento, segundo o relato dele, que a delegada voltou a ameaçá-lo.

De acordo com a Polícia Civil, Tancredo foi encontrado circulando na BR-324 e levado para a PRF. Algumas horas depois, o veículo contendo o corpo da vítima foi descoberto em um acostamento da rodovia, na área de São Sebastião do Passé. Ele então foi preso.

O homem também informou à polícia que ele e Patrícia haviam planejado se casar nesta quarta-feira (14). Contudo, a delegada-geral da Polícia Civil da Bahia, Heloísa Brito, esclareceu que o casamento foi cancelado pela policial na semana anterior e que Tancredo havia reagendado a cerimônia.





Histórico de agressão





Tancredo Neves foi detido em flagrante pela Polícia Civil em maio, por agredir Patrícia Neves Jackes Aires, segundo informações do UOL. Ele foi liberado após a prisão e uma medida protetiva tenha sido emitida pela Justiça e o casal acabou se reconciliando.

Ele possui um histórico de agressões. A polícia informou que ele tem registros de lesão corporal em 2018, danos e ameaça em 2022, e ameaça e injúria em 2023. Esses incidentes ocorreram em Foz do Iguaçu (PR) e em Feira de Santana (BA). Além disso, as autoridades continuam investigando outras denúncias em Itamaraju e Queimadas, na Bahia.

Denuncie a violência

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie. É possível realizar denúncias também pelo número 180 — Central de Atendimento à Mulher — e do Disque 100, que investiga violações aos direitos humanos.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.