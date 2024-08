Reprodução Mulher é morta a facadas em UBS de MG; motivação foi ciúme





Uma mulher foi assassinada a facadas dentro de uma unidade de saúde na zona norte de Nova Serrana, Minas Gerais .Ela estava no local tentando fugir de uma agressora. O crime supostamente foi por ciúme.

A vítima de 48 anos chegou a receber socorro dos Profissionais do Programa de Saúde da Família (PSF) no local, mas ela morreu no local. A Polícia Militar foi chamada.

A Prefeitura de Nova Serrana revelou que nenhum paciente ou servidor da unidade de saúde estava envolvido no crime e nem foi vítima do conflito.

Toda a briga foi capturada em vídeo de segurança: a vítima passa por um portão e é seguida de perto por outra mulher, que a ataca diversas vezes. Não é possível contar os golpes.

A agressora, então, sai andando calmamente do local. Toda a cena durou 30 segundos.

Rapidamente a vítima cai no chão e a outra mulher continua a apunhalar.





Suposta criminosa confessa

A suposta assassina, uma mulher de 45 anos, foi encontrada no local pouco depois. Após o crime, fugiu e se escondeu em um matagal próximo.

Em depoimento, a mulher confessou o homicídio a facadas. Disse à polícia que o motivo foi ciúme: a vítima e o marido dela, possivelmente, estavam envolvidos amorosamente.

Presa por esse assassinato, a mulher tem extenso histórico criminal: foi presa anteriormente por agressão, tentativa de homicídio e lesão corporal.

