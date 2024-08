Reprodução Prisioneiros aproveitaram dia de visitação em presídio para tentar fugir em meio a multidão

Dois prisioneiros tentaram fugir da prisão de Itaitinga , na região metropolitana de Fortaleza , vestidos de mulher no domingo (11).

De acordo com o SBT, a dupla faz parte de uma facção criminosa e usou, além de roupas femininas, perucas para se passar por mulheres .

Carlos Antônio da Silva Oliveira e Francisco Átila da Silva planejaram fugir no dia de visita. Imaginaram que, assim, seria mais fácil se camuflar entre as pessoas e passar despercebidos. Mesmo assim, a guarda carcerária percebeu e levou os dois de volta para a cela.

A polícia civil não sabe dizer se eles tinham as roupas ou se foram levadas por visitantes, e se receberam ajuda na tentativa de fuga. A Secretaria da Administração Penitenciária Ressocialização garantiu que ambos responderão pela ação.

