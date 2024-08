Reprodução O suspeito tinha 21 anos e morreu com os tiros

Um policial militar (PM), de 28 anos, estava de folga quando reagiu a um assalto e atirou 10 vezes no suspeito, de 21 anos, que morreu após os disparos. O caso aconteceu no último sábado (10), na rua Barrania, bairro Jabaquara, na zona sul de São Paulo .

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que o suspeito chega de moto e aborda um carro branco, do modelo Hyundai HB20. No veículo, estava o policial de folga e uma mulher.

A mulher conseguiu sair do carro e se afastou. Em seguida, o PM desceu do veículo e atirou contra o assaltante, que tentou fugir, mas não conseguiu ao ser atingido.





De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o suspeito foi socorrido e levado ao Hospital Saboya, mas não sobreviveu. A arma do PM e do assaltante foram apreendidas e encaminhadas para perícia.

O caso foi registrado como resistência, morte decorrente de intervenção policial e tentativa de roubo pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que instaurou um inquérito policial para apurar os fatos.

