Wikimedia Commons Temperatura volta a subir em SP a partir de quinta

A passagem do ciclone extratropical que derrubou as temperaturas em São Paulo pode ser mais rápida do que o esperado. Segundo a Climatempo , o calor deve voltar na capital paulista já nesta quinta-feira (15), que será ensolarada, com mínima de 9 °C e máxima de 27 °C. A previsão é que a temperatura aumente ao longo da semana e atinja os 30 °C na segunda (19).

Confira a previsão a partir de quinta:

quinta-feira (15) - mínima de 9 ºC, e máxima de 27 ºC

sexta-feira (16) - mínima de 12 ºC, e máxima de 28 ºC

sábado (17) - mínima de 15 ºC, e máxima de 26 ºC

domingo (18) - mínima de 15 ºC, e máxima de 29 ºC

segunda-feira (19) - mínima de 17º, e máxima de 30 ºC

Frio tem data marcada para voltar

De acordo com a Climatempo, a temperatura na capital paulista volta a cair a partir da próxima quarta-feira (21). O sol deve aparecer entre algumas nuvens, com mínima de 13 ºC e máxima de 16 ºC.

Ciclone extratropical derruba as temperaturas no Sul e Sudeste

Um ciclone extratropical é o responsável pela derrubada nos termômetros das regiões Sul e Sudeste. Segundo a Climatempo, o fenômeno favorece a propagação do ar frio pelo país - no domingo, a cidade de São Paulo registrou 7ºC, a menor temperatura para o mês de agosto desde 2011.

Ciclones extratropicais são sistemas de baixa pressão atmosférica que geram condições climáticas adversas em grande escala. Normalmente se formam em latitudes médias, devido ao contraste entre massas de ar quente e fria.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp