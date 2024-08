Reprodução Avião ficou 18h parado na pista

O Aeroporto de Florianópolis foi fechado por quase 18h nesta segunda-feira (12) após um avião da Azul Linhas Aéreas sofrer danos nos pneus durante o pouso. As operações no terminal foram interrompidas entre 2h30 e 20h15. As informações são do g1.

O problema na aeronave aconteceu ainda na madrugada. Entretanto, o equipamento necessário para a retirada dela da pista chegou somente no fim da tarde, por volta das 17h.

O que aconteceu?

A Azul não explicou detalhes do problema, mas explicou que o avião estava impossibilitado de deixar a pista por meios próprios.

O voo AD 4225 saiu às 23h25 do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins (MG). Os passageiros e tripulantes desembarcaram do avião com segurança em Florianópolis, e não houve feridos.

Por conta dos danos nos pneus, a Azul emitiu nota informando que a aeronave só conseguiria deixar a pista com a ajuda de outro equipamento específico, que só chegou no fim da tarde.

A empresa não apresentou detalhes sobre o equipamento usado para rebocar o avião, como ele funciona ou de onde ele veio. A única informação é que ele chegou por meio de um avião de carga da Azul.

Por que e quantas operações foram interrompidas?

Segundo a concessionária do aeroporto, a aeronave ficou parada na pista 14/32, a única que pode ser utilizada por aviões de grande porte e a jato.

Dessa forma, situação afetou outros pousos e decolagens - pelo menos 99 voos foram cancelados no terminal até às 20h30, conforme a concessionária.

Que horas retiraram o avião da pista?

A aeronave foi retirada da pista por volta das 20h08, segundo a concessionária.

Orientação para passageiros

Segundo a concessionária, os passageiros de voos que foram cancelados devem entrar em contato com as companhias aéreas.

O Procon também deu orientações aos passageiros que foram afetados. Segundo a diretora do órgão de Santa Catarina, Michele Alves, o consumidor que se sentir lesado ou que tiver outros gastos (como hotel, alimentação) em decorrência do problema pode fazer reclamações pelo site do Procon, ou ainda no Procon do seu município.

“Depois dessa situação, nós faremos uma reunião com as companhias. O que nós constatamos aqui é uma espera muito grande. Em que pese ter a regulamentação da Anac, há outros meios de se evitar o que a gente está vendo hoje”, completou a diretora ao G1.

Investigação

O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) abriu um inquérito sobre a situação dos passageiros no aeroporto após o cancelamento dos voos.

“Chegou ao nosso conhecimento a situação de caos vivida hoje no aeroporto de Florianópolis, principalmente em relação à falta de informação aos consumidores, daqueles que adquiriram passagem, daqueles que iriam viajar e tiveram voos cancelados”, relatou o Promotor de Justiça Wilson Paulo Mendonça Neto.

“Ainda que aconteça por circunstâncias alheias, traz transtornos aos consumidores e nesse sentido há necessidade de que as informações sejam mais claras e precisas, e não da maneira que foi feita hoje com centenas de pessoas, aparecendo amontoadas esperando, não se respeitando direito de preferência, não se respeitando direito de pessoas idosas”, completou.

Conforme o promotor, o procedimento foca em uma atuação conjunta do Ministério Público com os Procons Municipal e Estadual para estabelecer diretrizes e metas a serem cumpridas pelas empresas, com o objetivo de facilitar a situação dos passageiros em situações semelhantes.

Uma reunião entre o MPSC, as principais empresas aéreas e a administração do Floripa Airport, com a participação do Procon Municipal de Florianópolis e do Procon Estadual de Santa Catarina, está prevista para 27 de agosto.

