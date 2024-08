Reprodução Avião segue parado em pista nesta manhã

O Aeroporto Internacional de Florianópolis foi fechado nesta segunda-feira (12) após um avião da Azul Linhas Aéreas sofrer danos nos pneus durante o pouso. Não há feridos.

Pousos e decolagens estão suspensos temporariamente para a remoção da aeronave, segundo a Zurich Airport Brasil, concessionária que administra o aeroporto . Até às 10h, ao menos 35 pousos e decolagens tinham sido cancelados, causando filas nos guichês e atrasos.

Os passageiros com voos marcados para esta segunda devem procurar as companhias aéreas.

O problema aconteceu com o avião da Embraer 195-E2, que seguia parado no meio da via até as 9h45.

Ainda, a companhia aérea não informou detalhes do problema, mas disse que, "por motivos técnicos, o voo AD 4225 (CNF-FLN) apresentou danos nos pneus que impediram a aeronave de deixar a pista por meios próprios", segundo o g1.

De acordo com a Zurich Airport Brasil, ainda não há previsão de retomada da pista.

O voo AD 4225 saiu às 23h25 do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins (MG), e chegou às 1h15 em Florianópolis. Os passageiros e tripulantes desembarcaram com segurança do avião.

Em comunicado, a Azul afirmou que "todos estão recebendo toda a assistência necessária conforme prevê na resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC)".

No X, um dos passageiros relatou que o avião freou bruscamente no momento do pouso e disse que o desembarque aconteceu na pista.

Já tem 20 minutos que pousamos aqui no aeroporto de Florianópolis, pouso com uma freada brusca…

Avião ainda na pista, bombeiros fazendo vistorias, freios tiveram um aquecimento maior do que o normal..

Desembarque na pista… pic.twitter.com/pQdEV3tGrC — Sanderson M. (@sandin_bh) August 12, 2024









Leia na íntegra a nota do aeroporto



A Zurich Airport Brasil, concessionária que administra o Aeroporto Internacional de Florianópolis, informa que ao pousar nesta segunda-feira (12/08), os pneus de uma aeronave da Azul (Embraer 195-E2) sofreram danos, mantendo assim a aeronave sobre a pista. Os passageiros e tripulantes desembarcaram com segurança. Neste momento, a pista 14/32 está fechada para pousos e decolagens, sem previsão de reabertura. A cia aérea está trabalhando, com apoio da concessionária, para a liberação da pista o mais breve possível. Orientamos os passageiros com voos marcados para hoje que procurem as cias aéreas.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.