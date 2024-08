TV Globo Pai das três meninas desabafou ao ver a casa destruída





Na noite da última segunda-feira (12), um trágico incêndio consumiu uma casa de madeira em Planaltina (DF), resultando na morte de três meninas, de 14, 9 e 8 anos. As vítimas fatais também incluem uma mulher de 47 anos e uma criança de 5 anos. Elcio Silva, pai das crianças , foi até a casa, que pertencia à avó das garotas, após receber a notícia do incêndio .

Em entrevista à TV Globo, ele lamentou a perda e declarou: “Infelizmente, quando deram fé do fogo, já estava muito alto e não tinha como fazer mais nada. São minhas únicas filhas. Não sei como vou conseguir sobreviver daqui pra frente sem minhas filhas.”

O Corpo de Bombeiros chegou ao local, mas o fogo já havia ultrapassado a linha do telhado da residência, dificultando o controle das chamas.

Testemunhas relataram que um vizinho tentou socorrer as vítimas, derrubando a porta da casa, mas não conseguiu devido à intensa fumaça. O incêndio começou por volta das 22h30 e rapidamente se espalhou por todos os cômodos da casa.

Os bombeiros tiveram que remover dois botijões de gás do imóvel para evitar uma explosão. A causa do incêndio ainda é desconhecida, e tanto o Corpo de Bombeiros quanto a Polícia de Planaltina iniciaram uma investigação para determinar o que causou o fogo.





O que fazer em caso de incêndio?

Em caso de incêndio, a prioridade é garantir a segurança de todos. Mantenha a calma e acione imediatamente os serviços de emergência, como o Corpo de Bombeiros.

Se o incêndio ocorrer em um prédio, siga as instruções de evacuação, utilize as escadas e evite usar elevadores, pois eles podem falhar durante um incêndio. Feche as portas atrás de você para retardar a propagação do fogo e do fumo.

Se houver fumaça, mantenha-se próximo ao chão, onde o ar é mais respirável. Ao sair, evite entrar em pânico e ajude aqueles que possam precisar de assistência, como crianças ou pessoas com mobilidade reduzida.

Após evacuar o local, reúna-se em um ponto de encontro previamente estabelecido para garantir que todos estejam seguros. Não retorne ao edifício até que as autoridades confirmem que é seguro fazê-lo.

Além disso, se você estiver em um ambiente onde o incêndio está em progresso, use um pano úmido sobre o nariz e a boca para filtrar a fumaça e mantenha-se o mais próximo possível do chão.

Nunca tente combater o fogo sozinho, a menos que seja absolutamente necessário e seguro. Seguir essas orientações pode ajudar a proteger vidas e minimizar danos durante uma emergência de incêndio.

