Na última terça-feira (14), vizinhos se uniram para salvar uma criança de seis anos durante um incêndio em um prédio residencial na cidade de Farroupilha, no Rio Grande do Sul.

O resgate, capturado em vídeo e amplamente compartilhado nas redes sociais, mostra o momento em que o menino estava na ponta da sacada do edifício, enquanto as chamas consumiam a sala do seu apartamento.

Um homem tenta salvar a criança ao se apoiar nas janelas do prédio, porém, sem sucesso. Na sequência, um grupo de pessoas rapidamente coloca uma escada na direção da sacada, permitindo que o homem se aproximasse do andar onde estava o menino. Após muito esforço, ele rasgou a proteção da sacada e conseguiu resgatar o garoto do perigo.

O Corpo de Bombeiros informou que o incêndio teve início por volta das 8h em um prédio localizado na rua Luiz Ornaghi.

A criança resgatada, apesar do susto, teve apenas queimaduras leves nos braços e pernas, além de ter inalado fumaça. Tanto ele quanto seu pai foram socorridos, levados para o hospital e já receberam alta médica.

Entretanto, a mãe do menino está enfrentando um quadro mais grave e foi encaminhada para a UTI em estado crítico. Além disso, a outra filha da mulher, de 13 anos, não estava em casa no momento do incêndio, pois estava na escola.

O resgate não foi isento de consequências emocionais. Uma vizinha que presenciou o ocorrido ficou em estado de choque e precisou ser internada para receber cuidados e se recuperar do trauma.

