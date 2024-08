Reprodução Mais de 40 vítimas já foram identificadas no IML de São Paulo

A maioria das famílias de vítimas do acidente de avião da Voepass que voava entre Cascavel (PR) e Guarulhos (SP), mas caiu em Vinhedo (SP), recusou o velório coletivo programado pela cidade do sul. As informações são da Secretaria de Assistência Social de Cascavel, responsável por contatar as famílias.

27 das vítimas moravam na região Oeste do Paraná. Dessas, ao menos 18 negaram o velório e funeral da prefeitura. 11 destes terão velórios particulares, e outros quatro farão velório em outra cidade.

De resto, seis famílias não decidiram sobre o velório e três famílias ainda não foram contatadas.

Apoio da prefeitura

Além do oferecimento de velório coletivo para as vítimas, a prefeitura, polícia do Paraná e o aeroporto de Cascavel pretendem ajudar nos velórios gerais.

As urnas funerárias serão recebidas no aeroporto por agentes da Polícia Militar e Rodoviária Federal. Será feita a escolta até o local do velório.

O objetivo é fortalecer a privacidade, garantir segurança e respeito aos corpos e às famílias.



Corpos não identificados

O Instituto Médico Legal (IML) de São Paulo identificou 42 dos 62 corpos do acidente com a Voepass.

40 cientistas, entre médicos, ortodontistas, antropólogos e profissionais de radiologia trabalham na identificação.