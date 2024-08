Reprodução: Google Maps Hospital João XXIII, onde criança está internada

Um estudante de 8 anos que bebeu soda cáustica na escola está internado em estado grave no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, em Belo Horizonte . O caso aconteceu na tarde de segunda-feira (12).

De acordo com o boletim de ocorrência (BO) da Polícia Militar (PM), a criança bebeu o produto químico enquanto estava na sala de aula na Escola Municipal Lívio Múcio Conrado Silva (Sr. Tito Cívico Militar), no bairro Palmital, em Lagoa Santa, na Grande BH.

Fernando Magalhães Kneipp, pai do estudante, disse à PM, segundo o g1, que uma professora ligou para ele dizendo o filho tinha engolido um produto desengordurante e sido levado para o posto de saúde.



Assim que o pai chegou, o menino foi levado para a Santa Casa da cidade e depois transferido para a capital mineira.

Fernando relatou que uma funcionária trouxe o produto em uma garrafa de energético de 500 ml e o entregou a uma professora, que o colocou atrás de sua mochila. No entanto, um colega encontrou a garrafa e ofereceu a Pietro, que a bebeu e imediatamente começou a se sentir mal, vomitando em seguida.

O Boletim de Ocorrência (BO), segundo o g1, também menciona que a escola e a Secretaria Municipal de Educação de Lagoa Santa estão monitorando a situação e prestando suporte à família da criança.





O que dizem as autoridades?

A Polícia Civil afirmou ao g1 que "apura os fatos que envolveram uma criança, de oito anos, ocorrido em unidade escolar nessa segunda-feira (12/8), em Lagoa Santa".

Já a Secretaria Municipal de Educação de Lagoa Santa, informou que uma sindicância será aberta para investigar como o produto foi parar em sala de aula.



