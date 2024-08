Reprodução: Inpe Ciclone extratropical leva ar frio ao Centro-Sul do Brasil

Uma nova massa de ar polar deve manter as temperaturas baixas nas regiões Sul e Sudeste nesta semana. Segundo a Climatempo, a presença de um ciclone extratropical , que se formou no alto-mar no final de semana, favorece a propagação do ar frio pelo país.

Ciclones extratropicais são sistemas de baixa pressão atmosférica que geram condições climáticas adversas em grande escala. Normalmente se formam em latitudes médias, devido ao contraste entre massas de ar quente e fria.

O ciclone está afastado no mar, na direção do Rio Grande do Sul, mas mesmo de longe consegue jogar o ar frio para o Centro-Sul do país.

Embora o choque térmico não tenha sido muito intenso, devido ao tempo já frio, não se formaram grandes nuvens de chuva. Com as baixas temperaturas esperadas para esta terça-feira, há uma possibilidade de geada severa, principalmente no Sul do Brasil.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Porto Alegre, as máximas não devem passar dos 13°C. Em Curitiba, a mínima prevista de é de 3°C. A máxima não deve passar dos 15ºC. Já em São Paulo, a máxima prevista é de 17°C.

É esperado que o frio intenso dure até quarta-feira, onde deve haver transição para dias mais quentes, com expectativa das temperaturas subirem um pouco durante a tarde.





Geadas

A geada ocorre quando uma fina camada de gelo se forma nas superfícies devido à combinação de temperaturas muito baixas e alta umidade do ar.

Na região oeste do Rio Grande do Sul e na área leste, na divisa com Santa Catarina, as temperaturas mínimas podem chegar a até 3°C. Nessas áreas, há um leve risco de danos às plantações, segundo informações do Inmet.

A região central do Paraná, bem como a faixa leste de São Paulo e o Triângulo Mineiro, também estão sujeitas a geadas nesta terça-feira.

Algumas áreas dos estados do Sul e as regiões elevadas da Serra da Mantiqueira, que abrangem São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, podem ter temperaturas abaixo de 0°C.

Ao menos cinco capitais podem experimentar a madrugada mais fria do ano e estabelecer novos recordes de baixas temperaturas para 2024, são elas: Belo Horizonte, Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo e Vitória.

Ressaca

Ainda, segundo a Climatempo, o litoral do Sul e Sudeste tem alerta de ressaca nesta terça-feira (13). Os ventos costeiros nessas regiões serão intensos, podendo movimentar dunas de areia sobre construções na orla.

A previsão é de que as ondas entre o Rio Grande do Sul e o Espírito Santo atinjam até 4 metros.

